Сайт на wordpress

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  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт17 заявок170 просмотров

Необходимо переделать готовый шаблон. Бюджет 5.000 рублей.

Подробное ТЗ кандидатам. В заявках сразу оставляйте свой скайп.

WordPress
11 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров