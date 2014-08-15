Нужно установить OpenCart. Пожалуйста, укажите цену отдельно 1. Установка OpenCart на сайт 2. Подключение уже готового шаблона 3. Найти и установить модуль выбора цвета товара Проект не срочный ...
Подобрать подходящий шаблон и настроить для WP
Добрый день,
сейчас разрабатывается сайт на WP. Ваша задача:
найти шаблон для wordpress по структуре схожий с одним сайтом. Настроить его.
Повторить функционал: такой же вывод записей, рубрик, шапки, футер, меню и основного контента по аналогии, как на сайте из примера.
При необходимости надо будет установить плагины.
Сайт, структуру и функционал которого надо повторить: http://klafsdom.ru/
Наполнение контентом и правка элементов дизайна не требуется.
Сроки поджимают. С вас стоимость и примерные сроки.
Выбранный исполнитель
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