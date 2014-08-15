Подобрать подходящий шаблон и настроить для WP

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Завершен4 заявки123 просмотра

Добрый день,

сейчас разрабатывается сайт на WP. Ваша задача:

найти шаблон для wordpress по структуре схожий с одним сайтом. Настроить его.

Повторить функционал: такой же вывод записей, рубрик, шапки, футер, меню и основного контента по аналогии, как на сайте из примера.

При необходимости надо будет установить плагины.

Сайт, структуру и функционал которого надо повторить: http://klafsdom.ru/

Наполнение контентом и правка элементов дизайна не требуется.

Сроки поджимают. С вас стоимость и примерные сроки.

WordPress
11 лет назад
game-life
33 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Luckas
Гамоля 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$120
4 дня
Отличный исполнитель. Все качественно и быстро. Подход к исполнению замечательный: записал даже видео-инструкцию по работе, за что отдельное спасибо.
Было приятно работать с Константином. Понятно поставленная задача, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Luckas
Гамоля 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад