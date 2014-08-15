Подобрать подходящий шаблон и настроить для WP

Добрый день,

сейчас разрабатывается сайт на WP. Ваша задача:

найти шаблон для wordpress по структуре схожий с одним сайтом. Настроить его.

Повторить функционал: такой же вывод записей, рубрик, шапки, футер, меню и основного контента по аналогии, как на сайте из примера.

При необходимости надо будет установить плагины.

Сайт, структуру и функционал которого надо повторить: http://klafsdom.ru/

Наполнение контентом и правка элементов дизайна не требуется.

Сроки поджимают. С вас стоимость и примерные сроки.