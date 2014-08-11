Правки joomla

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Завершен8 заявок134 просмотра

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Joomla
11 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

alex_shuchenko
Алексей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов(-1)
11 лет назад
$10
1 день
Рекомендую, как ответственного исполнителя. Выполнил все качественно и в срок!
Отличный заказчик, четко поставленное тз, оплата приятный в общении

Заявки фрилансеров

alex_shuchenko
Алексей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов(-1)
11 лет назад

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