Доработка готового сайта на CMS Made Simple

Добрый день!

Входные данные:

1. Готовый сайт - http://educationaustria.ru на CMS Made Simple

2. Список небольших доработок - https://docs.google.com/document/d/1B1qwm3qYnPRL8yg3XA25nC-e8ZOCZykWeOVrS5KjzVk/edit#

3. Всё, что в документе указано с пометкой "будет предоставлено" уже готово и будет выслано отдельными файлами выбранному исполнителю.

В качестве ответа присылайте 3 ссылки на Ваши проекты на CMS Made Simple. ОТВЕТЫ БЕЗ ТАКИХ ССЫЛОК рассматривать НЕ БУДУТ!

Не забудьте указать желаемый гонорар.

Решение будет принято сегодня вечером (6.08), край - завтра утром (7.08). Сделать нужно будет до вечера пятницы (8.08).

Обязательные требования:

Разыскивается человек:

1. Сделавший по меньшей мере 3 проекта на CMS Made Simple.

2. Готовый выполнить все задачи в течении ближайших 2-3 дней.