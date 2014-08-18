Доработка готового сайта на CMS Made Simple

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка103 просмотра

Добрый день!

Входные данные:

1. Готовый сайт - http://educationaustria.ru на CMS Made Simple

2. Список небольших доработок - https://docs.google.com/document/d/1B1qwm3qYnPRL8yg3XA25nC-e8ZOCZykWeOVrS5KjzVk/edit#

3. Всё, что в документе указано с пометкой "будет предоставлено" уже готово и будет выслано отдельными файлами выбранному исполнителю.

В качестве ответа присылайте 3 ссылки на Ваши проекты на CMS Made Simple. ОТВЕТЫ БЕЗ ТАКИХ ССЫЛОК рассматривать НЕ БУДУТ!

Не забудьте указать желаемый гонорар.

Решение будет принято сегодня вечером (6.08), край - завтра утром (7.08). Сделать нужно будет до вечера пятницы (8.08).

Обязательные требования:

Разыскивается человек:

1. Сделавший по меньшей мере 3 проекта на CMS Made Simple.

2. Готовый выполнить все задачи в течении ближайших 2-3 дней.

11 лет назад
ruffnekk
Никита 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

andrewm
Андрей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$100
2 дня
Андрей большой молодец. Хотя он и формально не подходил под требования, я выбрал его и не пожалел. Всю работу сделал хорошо. Я всегда понимал, что происходит с проектом. Он также проявил достаточную долю самостоятельности. Большое спасибо за работу!
Среди всех заказчиков с которыми я работал через weblancer на сегодня Никита один из лучших заказчиков. Я думаю что мы будем продолжать сотрудничество. В любом случаем было приятно поработать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

andrewm
Андрей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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