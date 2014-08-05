Нужно сверстать страницу на сайт joomla 3

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок98 просмотров

Нужно сверстать страницу на сайт joomla 3

Страницу по средствам ajax

все написано в прикрепленном файле.

нужно сделать как говориться еще вчера. Так что чем раньше тем лучше

AJAXJoomla
11 лет назад
antonvid43
Антон 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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