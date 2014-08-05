Синхронизация с 1с

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка79 просмотров

Необходимо на сайте престашоп сделать синхронизацию с 1с.

В заявках сразу оставляйте цену, и сроки.

PrestaShop
11 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров