Пропадают страницы с сайта PHP.

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Закрыт3 заявки115 просмотров

В следствии какого-то сбоя в движке сайта, периодически возникает ошибка 404 на внутренних страницах сайта, необходимо исправить. Сайт ан открытом движке на PHP.

PHP
11 лет назад
magnam
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров