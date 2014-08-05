Пропадают страницы с сайта PHP.

Здравствуйте! Мне нужно для одного сайта сделать следующую доработку: Сайт сделан на Joomla 3. Стоит компонент JomSocial - это компонент соц.сети. Смысл такой: сайт фотографа и он хочет после фотосессий выкладывать фотки конкретному пользователю свои. Т.е. ...