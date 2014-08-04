Создать сайт на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок135 просмотров

Требуется сайт-клон (под ключ)

- Полностью сохраняется все: графика, расположение объектов и прочее. То есть реальная копия, только на русском языке, который там отсутствует.

Битрикс лицензия с меня.

Нужны разумные цены (поэтапно желательно) и сроки поэтапные.

Скидывайте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков.

11 лет назад
tytovanata
Наталья 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров