Внести правки в Опенкарт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки145 просмотров

Пишите в скайп, в профиле найдете.

Правок не много, но нужно сделать оперативно.

Плюс программисты всегда нужны знакомые.

Что нужно будет сделать:

1.исправить один "баг"

2. списки "селект" поставить по дефолту закрытые.

3. плюс дать подсказки по Опенкарту, пока с ним я ещё на ВЫ

Opencart
11 лет назад
FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Сделал все быстро и подсказал как лучше, спасибо!
Феррис предоставил четкие задачи, которые было приятно выполнять. Надеюсь на дальнейшие сотрудничество.

Заявки фрилансеров

promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад