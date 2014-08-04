сайт развернули, но чтото не выводится, типа неправильно пароли баз данных. надо сделать.
Доработать/исправить движок
Конечно, хотелось бы найти программиста для постоянного сотрудничества. В дальнейшем, возможно даже за оклад+сдельщина.
Полагаю требуется знание php и javascript.
Приветствуем инициативность (типа, а давайте я вам сделаю это лучше, а стоить будет столько вот)
Для начала нужно поправить самописный двиг:
1. Исправить скрипт комментов: Заменить капчу на более нормальную, например на сложение цифр, восстановить функцию редактирования коммента, сделать, чтоб стабильно работал.
2. Сделать архив статей. К примеру: В категории внизу ссылка "Архив" Если статья помечена как архивная, то она попадает в архивные и не отображается среди активных, можно разархивировать.
3. При отключении категории она пропадает из меню в админке, надо чтоб пропадала только с сайта.
4. Пусть спрашивает, прежде чем что-то удалить.
5. При изменении названия поля в категориях - пропадает содержимое поля у всех статей. Пусть не пропадает.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
Интересует в каком ценовом диапазоне будет разработка аналогичного проекта author24.ru. Назовем его функционал базовым, естественно будут доработки, но о них позже. сколько будет примерно стоить БАЗА?Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт: tgv(.)ru. Раздел "О компании". Нужно, чтобы было как тут: http://lovatospa.com/category/company/ Блок с текущим иконостасом сотрудников удалять совсем не нужно (просто сохранить где-то, тк не исключаю, что к нему вернутся). Надо, ...Завершен11 лет назад
Сайт сделан на cms drupal. Раньше работал человек добавлял фото и обновлял инфу. Сейчас человек ушел и сайтом надо заниматься мне. Мне нужен человек который хорошо разбирался в данной cms и показал мне как и ...Закрыт11 лет назад
При установке плагинов на сайт возникает ошибки и плагины не устанавливаются. Нужно найти и исправить проблему. Потом переделать меню на сайте Вместо стандартного меню сделать раскрывающееся с категориями Сайт на ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо создать функционал фильтрации вывода ресурсов getResources по параметрам TV, которые сравниваются со значениями, полученными из формы () Сайт работает на CMS MODX REVO. [[!getPage? &element=`getResources` &tpl=`object-list-ru` ...Завершен11 лет назад
- $10
Добрый день! Вообщем криворукий админ залез на фтп и изменил, в файле две строки(какие я не знаю) И отображение сайта теперь вот такое http://santech.kiev.ua/catalog/detali-truboprovodov Надо чтоб текст ...Завершен11 лет назад
- $10
Настроить пункты меню Jomsocial, так чтоб при обновлении компонента оставились без изменений и поправить немного верстку сайта.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Есть сайт интернет-журнала, который необходимо серьезно доработать. Нужны - верстка, функционал некоторых разделов. Необходим программист-верстальщик с хорошим дизайнерским вкусом, который может работать постоянно на связи.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. нужно сайт перевесить с одного домена на другой. Добавить видео (видео есть) Сделать живой скайп. Ищем человека из Украины. От вас стоимость работы и сроки. С ув ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад