Доработать/исправить движок

Конечно, хотелось бы найти программиста для постоянного сотрудничества. В дальнейшем, возможно даже за оклад+сдельщина.

Полагаю требуется знание php и javascript.

Приветствуем инициативность (типа, а давайте я вам сделаю это лучше, а стоить будет столько вот)

Для начала нужно поправить самописный двиг:

1. Исправить скрипт комментов: Заменить капчу на более нормальную, например на сложение цифр, восстановить функцию редактирования коммента, сделать, чтоб стабильно работал.

2. Сделать архив статей. К примеру: В категории внизу ссылка "Архив" Если статья помечена как архивная, то она попадает в архивные и не отображается среди активных, можно разархивировать.

3. При отключении категории она пропадает из меню в админке, надо чтоб пропадала только с сайта.

4. Пусть спрашивает, прежде чем что-то удалить.

5. При изменении названия поля в категориях - пропадает содержимое поля у всех статей. Пусть не пропадает.