Интеграция верстки с Word Press

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок140 просмотров

Требуется развернуть на площадке WP, интегрировать верстку с CMS, настроить сервер и отладить сайт.

Верстка готова - см. тут http://yandex.od.ua/kk/menu.html (исполнителю вышлю файлы)

ТЗ - во вложении

Отвечаю только пользователям со специализациями "веб-программирование", "системы управления".

Дизайнеры, заодно умеющие программировать, меня не интересуют, уж извините.

И, пожалуйста, прежде чем предлагать свою кандидатуру, ознакомьтесь с ТЗ.

WordPress
11 лет назад
tamazzzi
Елена 
54 года
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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