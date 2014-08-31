Починить магазин - PrestaShop

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Завершен2 заявки129 просмотров

Здравствуйте.

При покупке товара, после ввода регистрационной информации в магазине на PrestaShop появляется сообщение Fatal error. (регистрация происходит, т.е. письмо приходит на почту)

После этого вообще на всём сайте выводится Fatal error (т.е. это кладёт весь сайт)

Лечится восстановлением БД из бэкапа.

Нужно починить.

По возможности пишите пожалуйста цену, если проблема знакома.

Хорошего дня.

PrestaShop
11 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Знаю по опыту что мало кто любит лазить по коду в поисках ошибок и багов, а тем более действительно находит, исправлять и всё это за вменяемую цену. Посему Павел ценная находка, справился с задачей очень быстро и недорого несмотря на заморочки с моей стороны. Спасибо!
Было приятно работать с Владом. Был на связи на протяжении всех работ. Отвечал на все вопросы. Побольше бы таких ответственных заказчиков. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад