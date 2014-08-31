Починить магазин - PrestaShop

Здравствуйте.

При покупке товара, после ввода регистрационной информации в магазине на PrestaShop появляется сообщение Fatal error. (регистрация происходит, т.е. письмо приходит на почту)

После этого вообще на всём сайте выводится Fatal error (т.е. это кладёт весь сайт)

Лечится восстановлением БД из бэкапа.

Нужно починить.

По возможности пишите пожалуйста цену, если проблема знакома.

Хорошего дня.