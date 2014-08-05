Перенос сайта c joomla 1x на joomla 3x

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок117 просмотров

Необходимо импортировать дизайн c joomla 1x http://www.whitecompany.ru/ небольшими переделками по дизайну на joomla 3.3.3 http://a-mnt.ru/ тз выложу чуть позже. Так-же необходимо прикрутить галерею ( всё по аналогии).

Joomla
11 лет назад
pepbbs
Юрий 
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров