Натянуть готовую верстку на шаблон CMS (wordpress)

Нужно подкорректировать верстку одностраничного веб-сайта визитки и натянуть на CMS.

Структура сайта:

Лого

Текст

Видео.

Задача:

На сайте есть три блока видео:

Основное видео и две категории видео.

Администратор сайта должен иметь возможность размещать ссылки с канала Youtube в нужную категорию.

Текста и лого не меняются с админки.

Макет дизайна, верстку сброшу в личку.

Жду предложений по цене срокам.

Все подробности в личку