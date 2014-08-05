Допилить сайт на ucoz

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки106 просмотров

Есть сайт konkurs-dz.ucoz.ru/

Нужно его допилить – внести небольшие изменения (подробнее расписано в прикрепленном файле)

На сайт нужно будет добавить несколько конкурсов

+Нужна будет инструкция как добавлять самими новые конкурсы на сайт.

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11 лет назад
popovpav
Павел 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров