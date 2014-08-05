Нужно выяснить причину нагрузки wp

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки110 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо выяснить и устранить причину нагрузки вордпресс, урл покажу исполнителю. На данный момент CPU под 90 процентов

Ожидаю предложений кто может это сделать.

WordPress
11 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Romanlev
Роман 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
1 день
В очередной раз Роман выручил меня, поправил сайт быстро и аккуратно. Благодарю
Как и предыдущие задачи, все на высоте! С Сергеем приятно иметь дело!

Заявки фрилансеров

Romanlev
Роман 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад