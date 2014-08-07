Андрей большой молодец. Хотя он и формально не подходил под требования, я выбрал его и не пожалел. Всю работу сделал хорошо. Я всегда понимал, что происходит с проектом. Он также проявил достаточную долю самостоятельности. Большое спасибо за работу!