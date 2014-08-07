Привет. Нужно скопировать листовку. Фото во вложении. Также есть другой промо-материал в AI (вроде бы вектор, под печать, баннер размером 1,85х2 м), там есть какие-то элементы, которые можно взять. Тексты пришлю. Изображения: Там три изображения интерьеров. Можно брать вот ...
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Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
9 лет назад
Среди всех заказчиков с которыми я работал через weblancer на сегодня Никита один из лучших заказчиков. Я думаю что мы будем продолжать сотрудничество. В любом случаем было приятно поработать. Рекомендую.
Ответный отзыв
Андрей большой молодец. Хотя он и формально не подходил под требования, я выбрал его и не пожалел. Всю работу сделал хорошо. Я всегда понимал, что происходит с проектом. Он также проявил достаточную долю самостоятельности. Большое спасибо за работу!