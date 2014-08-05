Разбить заказ

Есть рабочий инет магазин, Преста 1,5.

Нужно чтоб при оформлении заказа преста разбивала заказ на:

1. то что есть в нале (статус "новый заказ")

2. то чего нет в нале т.е. что будет под заказ (статус "задержка отгрузки")

Итого должно получиться: Если по заказу все в наличии то просто создается новый заказ, а если чего то нет то разбивается на то что можно отгрузить сейчас и то что будет отгружено когда придет на склад!