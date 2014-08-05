Разбить заказ

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки141 просмотр

Есть рабочий инет магазин, Преста 1,5.

Нужно чтоб при оформлении заказа преста разбивала заказ на:

1. то что есть в нале (статус "новый заказ")

2. то чего нет в нале т.е. что будет под заказ (статус "задержка отгрузки")

Итого должно получиться: Если по заказу все в наличии то просто создается новый заказ, а если чего то нет то разбивается на то что можно отгрузить сейчас и то что будет отгружено когда придет на склад!

11 лет назад
Viper83
Иван 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Shop script - найти проблему

    $100

    Требуется на cms shop scritp найти проблему: почему перестал в админке подгружаться "редактор" + на сегодня не добавить новых разделов и не отредактировать в "редакторе" тексты. Так же не понятно почему горизонтальное ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка шаблона worldpress

    $50

    Необходима помощь в настройке шаблона. Убрать добавить разные функции. А также консультация в работе. Список изменений не предоставлю, тут требуется индивидуальная\совместная работа с исполнителем. Стоимость обсудим после личного общения. ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сломался сайт

    $14

    У меня сломался сайт. Начал ставить шаблон через расширение в итоге полетел сайт, потом на хостинг залил файлы обновления для joomla 3 сайт заработал, админка нет. Нужно починить цена 500 wmr http://dom-semua.ru/administrator/

    Joomla
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка сайта

    Два домена: 1. http://dosug-vip.com/ 2. http://konsum-shop.com/ 1. http://dosug-vip.com/ Сайт с анкетами, платное поднятие рейтинга, платное размещение анкет, платное выставление рейтинга (для клиента), ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно исправить ошибку в CMS Drupal

    $10

    [:db_insert_placeholder_7] =&gt; [:db_insert_placeholder_8] =&gt; full_html ) в функции field_sql_storage_field_storage_write() (строка 451 в файле /var/www/vhosts/u0009175.plsk.regruhosting.ru/httpdocs/kt-mrt.com/modules/field/modules/field_sql_storage/field_sql_storage.module). На сайте произошла непредвиденная ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Допилить сайт на ucoz

    Есть сайт konkurs-dz.ucoz.ru/ Нужно его допилить – внести небольшие изменения (подробнее расписано в прикрепленном файле) На сайт нужно будет добавить несколько конкурсов +Нужна будет ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Склад программа.

    $1500

    Необходима написание склад программы для учета товаров, с доступом нескольких человек. Обязательно Web (PHP+MySQL). Более подробно в ТЗ. Срок выполнения 1 неделя.

    MySQLPHP
    Системы управления (CMS)16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад