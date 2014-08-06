Wordpress сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки139 просмотров

меется готовый шаблон

http://themeforest.net/item/flamingo-agency-freelance-portfolio-theme/full_screen_preview/6077145 (все файлы предоставлю).

Необходимо внести изменения в верстку + спрограммировать дополнительный функционал

(оплата PayPal – можно и на основе каких нибудь плагинов Wordpress, тоже самое касается и другого функционала). Также необходимо вставить весь необходимый контент (чтобы в результате получился бы готовый сайт).

В принципе, из программинга довольно мало (можно обойтись готовыми плагинами), в основном работа по верстке и компоновке всего вместе. Нужно максимально придерживаться функционалу темы.

Задание в приложении.

Возможна реализация на основе уже сделанного goo.gl/eOVRTB (главная страница более чем на 50% готова)

https://yadi.sk/i/D-Tj2nItYxASB -ТЗ

https://yadi.sk/d/2XVhmR47YxAPM - макет

WordPress
11 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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