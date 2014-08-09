исходники , пришлю пишите цены , сроки. ТЗ по сути никакого нету... все просто. главная, страницы. вот тз на калькулятор только - ...
Сделать темизацию под joomla 2.5
Сделать темизацию под joomla 2.5
Шаблон уже сверстан, он очень-очень простой.
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