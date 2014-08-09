Сделать темизацию под joomla 2.5

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки108 просмотров

Сделать темизацию под joomla 2.5

Шаблон уже сверстан, он очень-очень простой.

Joomla
11 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alex_shuchenko
Алексей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов(-1)
11 лет назад
$15
1 день
Алексей отлично справился с работой! Учел все пожелания! Спасибо!
Отличный заказчик, оплатил вовремя и без разговоров, возможно дальнейшее сотрудничество, коммуникабелен, четко ставит задачу

Заявки фрилансеров

alex_shuchenko
Алексей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов(-1)
11 лет назад