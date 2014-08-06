Поправить сайт после обновления

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка124 просмотра

Привести внешний вид и функционал как было до обновления,

и немного поправить логику работы.

Сайт на cms Joomla 3.

Joomla
11 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров