Написать самописный движок доски объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок152 просмотра

Нужна написать самописный движок доски объявлений. Вот такой движок http://www.unibo.ru/, сделать его более удобнее чем данный сайт.

11 лет назад
Webius2
Олег 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
21 день назад

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