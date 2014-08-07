Интеграция shopcms и 1с

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки105 просмотров

Нужно интегрировать интернетмагазин на платформе shopcms с 1с.

11 лет назад
Strellokk
Жердев 
56 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров