Создать сайт в joomla 2.5-3 + virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок117 просмотров

Создать сайт интернет магазина лекарственных трав. Дизайн+Верстка шаблона сайта, товара и категории.

В итоге должен пустой сайт с примером меню и текста на главной, примером списка товаров в категории, и карточка товара (с работающей корзиной) ни каких дополнительных модулей и компонент быть не должно (только стандартные).

Оставляем примеры работ и приблизительную цену.

Joomla
11 лет назад
msergey83
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров