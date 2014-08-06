Создать сайт в joomla 2.5-3 + virtuemart

Создать сайт интернет магазина лекарственных трав. Дизайн+Верстка шаблона сайта, товара и категории.

В итоге должен пустой сайт с примером меню и текста на главной, примером списка товаров в категории, и карточка товара (с работающей корзиной) ни каких дополнительных модулей и компонент быть не должно (только стандартные).

Оставляем примеры работ и приблизительную цену.