Создать сайт интернет магазина лекарственных трав. Дизайн+Верстка шаблона сайта, товара и категории. В итоге должен пустой сайт с примером меню и текста на главной, примером списка товаров в категории, и карточка товара (с работающей ...
Знатокам Joomla - подправить по ТЗ
Всем здорова! В общем, оплата 3000 руб. ТЗ ниже:
1) Страница открываются с "/" и без.
Надо оставить единственно верный вариант - с "/" http://www.kuhnimoscow.ru/content/view/76/67/
2)
http://www.kuhnimoscow.ru/index.php - открывается страница - сделать редирект на главную или 404!
3) При 404 ошибке, выдаёт редирект 302! http://c2n.me/iwuBVQ.jpg
Надо сделать приемлемую ошибку 404 без перенаправления на другой сайт и с кодом ответа 404
8) Заголовки h1 отсутствуют в принципе, их надо поставить на каждую страницу соответствующие странице.
Убрать из h4: "Мебель для кухни в Москве, кухонные гарнитуры, кухни на заказ от производителя мебели кухни тел. (495)790-46-32 - фабрика кухонной мебели Kuhnimoskow"
А на карточках с кухнями http://www.kuhnimoscow.ru/content/view/93/61/
из H4 убрать слова "Со скидкой 25%"
9) Убрать блок "Наша реклама" http://c2n.me/iwxIBx.jpg
http://www.kuhnimoscow.ru/content/blogcategory/21/59/
На всех внутренних страницах.
Так же замечена внешняя ссылка тут:
http://www.kuhnimoscow.ru/content/view/50/62/
Вот она:
10) Сделать логотип компании кликабельным, на главной странице оставить как есть.
11) Шапка сайта сделана очень странно. Каждый рисунок в ячейки таблицы имеет АЛТЬ название зачем то:http://c2n.me/iwyxV4.jpg
А ещё br br br
Убрать Alt названия со всех изображений в шапке сайта.
Поставить alt для логотипа "фабрика кухонной мебели Kuhnimoskow"
То же самое в подвале сайта: http://c2n.me/iwzSNE.png
12) Исправить title для ссылок в верхнем меню http://c2n.me/iwyByu.jpg , на полное дублирование названия меню
13) Немного правим главную: http://c2n.me/iwyJ9p.jpg
14) http://www.kuhnimoscow.ru/component/option,com_performs/formid,1/Itemid,49/ - надо поменять url наhttp://www.kuhnimoscow.ru/sdelat-zakaz/, сделать 301 редирект
15) Блок "Популярное" - http://c2n.me/iwyTiB.png
16) Блок "Сопутствующие товары http://c2n.me/iwz1kf.png
Надо пока убрать этот блок.
Но нам на сайт надо будет создавать такой раздел. В будущем надо будет его вернуть.
17) Блок "Скачать каталог ...."
Сейчас он реализован очень криво:
скачать каталог фурнитуры для кухонной мебели
Исправить на
скачать каталог фурнитуры для кухонной мебели
18) Кто онлайн - убрать! http://c2n.me/iwzxJ2.png
19) На главной странице блок внизу http://c2n.me/iwzBB5.jpg
Переработать, озаглавить вариант кухни и сделать ссылку на соответствующий вариант.
Убрать ссылки с огромных предложений.
20) "Система каталога" http://c2n.me/iwzFlf.png - есть такая ссылка на главной - убрать
21) Исправить хлебные крошки, отвязать от h1, создать отдельное поле для занесения информации для хлебных крошек.
22) Создать страничку "Контакты"
23) В шапке, указать дни и время для приема звонков. В подвале сайта указать адрес главного офиса, так же разместить почту и указать дни и время для приема звонков.
24) Создать служебные страницы:
Оплата
Как заказать
Условия и сроки доставки;
Информация по кредитным предложениям и рассрочке;
Информация по гарантии
Возможность скачать стандартные договора и дополнительные соглашения;
Возможность скачать нормативные документы (например, стандарты качества);
Информация по вакансиям вашей компании;
Отзывы клиентов,
Галерея выполненных работ
Пускай будут пока пустые - мы заполним их информацией позже.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо переделать готовый шаблон. Бюджет 5.000 рублей. Подробное ТЗ кандидатам. В заявках сразу оставляйте свой скайп.Системы управления (CMS)17 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно настроить тему (шаблон) Wordpress на сайте. А именно: 1) настройка всех рубрик\элементов меню\ как здесь http://royalwpthemes.com/blogster/ 2) настройка формы подписки на мейл и формы в разделе контакты 3) другие ...Завершен11 лет назад
Добрый день, сейчас разрабатывается сайт на WP. Ваша задача: найти шаблон для wordpress по структуре схожий с одним сайтом. Настроить его. Повторить функционал: такой же вывод записей, рубрик, шапки, футер, меню и ...Завершен11 лет назад
Нужно установить OpenCart. Пожалуйста, укажите цену отдельно 1. Установка OpenCart на сайт 2. Подключение уже готового шаблона 3. Найти и установить модуль выбора цвета товара Проект не срочный ...Системы управления (CMS)19 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна написать самописный движок доски объявлений. Вот такой движок http://www.unibo.ru/, сделать его более удобнее чем данный сайт.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
На медицинский сайт необходимо внести ряд измененений. В файле список изменний примерный - жду продлодения по цене и срокам.Завершен11 лет назад
На новом сайте на движке OpenCart перестала открываться админка, ругается на код, связанный с vqMod (видно в логах) При попытке открыть сайт /admin - белый экранЗавершен11 лет назад
Есть несколько правок, сайт на битриксе. Приступить нужно сейчас. В заявках оставляйте свой скайп. Чтобы я скинул ТЗ.Завершен11 лет назад
Необходимо внести мелкие исправления на сайте Open CartСистемы управления (CMS)11 заявокЗакрыт11 лет назад