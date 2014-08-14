Знатокам Joomla - подправить по ТЗ

Всем здорова! В общем, оплата 3000 руб. ТЗ ниже:

1) Страница открываются с "/" и без.

Надо оставить единственно верный вариант - с "/" http://www.kuhnimoscow.ru/content/view/76/67/

2)

http://www.kuhnimoscow.ru/index.php - открывается страница - сделать редирект на главную или 404!

3) При 404 ошибке, выдаёт редирект 302! http://c2n.me/iwuBVQ.jpg

Надо сделать приемлемую ошибку 404 без перенаправления на другой сайт и с кодом ответа 404

8) Заголовки h1 отсутствуют в принципе, их надо поставить на каждую страницу соответствующие странице.

Убрать из h4: "Мебель для кухни в Москве, кухонные гарнитуры, кухни на заказ от производителя мебели кухни тел. (495)790-46-32 - фабрика кухонной мебели Kuhnimoskow"

А на карточках с кухнями http://www.kuhnimoscow.ru/content/view/93/61/

из H4 убрать слова "Со скидкой 25%"

9) Убрать блок "Наша реклама" http://c2n.me/iwxIBx.jpg

http://www.kuhnimoscow.ru/content/blogcategory/21/59/

На всех внутренних страницах.

Так же замечена внешняя ссылка тут:

http://www.kuhnimoscow.ru/content/view/50/62/

Вот она:

http://c2n.me/iwxPbp.png

10) Сделать логотип компании кликабельным, на главной странице оставить как есть.

11) Шапка сайта сделана очень странно. Каждый рисунок в ячейки таблицы имеет АЛТЬ название зачем то:http://c2n.me/iwyxV4.jpg

А ещё br br br

Убрать Alt названия со всех изображений в шапке сайта.

Поставить alt для логотипа "фабрика кухонной мебели Kuhnimoskow"

То же самое в подвале сайта: http://c2n.me/iwzSNE.png

12) Исправить title для ссылок в верхнем меню http://c2n.me/iwyByu.jpg , на полное дублирование названия меню

13) Немного правим главную: http://c2n.me/iwyJ9p.jpg

14) http://www.kuhnimoscow.ru/component/option,com_performs/formid,1/Itemid,49/ - надо поменять url наhttp://www.kuhnimoscow.ru/sdelat-zakaz/, сделать 301 редирект

15) Блок "Популярное" - http://c2n.me/iwyTiB.png

16) Блок "Сопутствующие товары http://c2n.me/iwz1kf.png

Надо пока убрать этот блок.

Но нам на сайт надо будет создавать такой раздел. В будущем надо будет его вернуть.

17) Блок "Скачать каталог ...."

Сейчас он реализован очень криво:

скачать каталог фурнитуры для кухонной мебели



Исправить на

скачать каталог фурнитуры для кухонной мебели

18) Кто онлайн - убрать! http://c2n.me/iwzxJ2.png

19) На главной странице блок внизу http://c2n.me/iwzBB5.jpg

Переработать, озаглавить вариант кухни и сделать ссылку на соответствующий вариант.

Убрать ссылки с огромных предложений.

20) "Система каталога" http://c2n.me/iwzFlf.png - есть такая ссылка на главной - убрать

21) Исправить хлебные крошки, отвязать от h1, создать отдельное поле для занесения информации для хлебных крошек.

22) Создать страничку "Контакты"

23) В шапке, указать дни и время для приема звонков. В подвале сайта указать адрес главного офиса, так же разместить почту и указать дни и время для приема звонков.

24) Создать служебные страницы:

Оплата

Как заказать

Условия и сроки доставки;

Информация по кредитным предложениям и рассрочке;

Информация по гарантии

Возможность скачать стандартные договора и дополнительные соглашения;

Возможность скачать нормативные документы (например, стандарты качества);

Информация по вакансиям вашей компании;

Отзывы клиентов,

Галерея выполненных работ

Пускай будут пока пустые - мы заполним их информацией позже.