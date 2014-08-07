Разработчик на Drupal для сотрудничества

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки95 просмотров

Здравствуйте.

Нужен разработчик Drupal для выполнения периодически возникающих задач.

Ищу человека для долгосрочного сотрудничества.

Человек ответственный, к делу подходящий серьезно.

От себя обещаю адекватность в приемке задач, и оплате работы.

Задачи примерно такие:

1. Написание модулей для Drupal 6, Drupal 7

2. Исправление, изменение работы сайта

3. Исправление разработанных ранее модулей(работа с чужим кодом)

Сейчас есть такая задача(если кратко):

Есть сайты на drupal 6, которые работают с экспортом данных через API Яндекс.Услуг.

Автоматически экспортируется несколько типов материалов

Кроме того, материалы таких же типом можно добавлять самостоятельно.

Проблема в том, что материалы добавляются, но не отображаются на сайте, нужно это исправить.

Подробно все расскажу исполнителю.

Drupal
11 лет назад
nextmap
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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