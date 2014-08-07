Требуется доработать раздел Битрикс. Сделать отображение баннеров в 3 колонки. И нужно убрать эту надпись: "Товары, что участвуют в акции". Более подробно объясню выбранному исполнителю.
Разработчик на Drupal для сотрудничества
Здравствуйте.
Нужен разработчик Drupal для выполнения периодически возникающих задач.
Ищу человека для долгосрочного сотрудничества.
Человек ответственный, к делу подходящий серьезно.
От себя обещаю адекватность в приемке задач, и оплате работы.
Задачи примерно такие:
1. Написание модулей для Drupal 6, Drupal 7
2. Исправление, изменение работы сайта
3. Исправление разработанных ранее модулей(работа с чужим кодом)
Сейчас есть такая задача(если кратко):
Есть сайты на drupal 6, которые работают с экспортом данных через API Яндекс.Услуг.
Автоматически экспортируется несколько типов материалов
Кроме того, материалы таких же типом можно добавлять самостоятельно.
Проблема в том, что материалы добавляются, но не отображаются на сайте, нужно это исправить.
Подробно все расскажу исполнителю.
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