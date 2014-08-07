Разработчик на Drupal для сотрудничества

Здравствуйте.

Нужен разработчик Drupal для выполнения периодически возникающих задач.

Ищу человека для долгосрочного сотрудничества.

Человек ответственный, к делу подходящий серьезно.

От себя обещаю адекватность в приемке задач, и оплате работы.

Задачи примерно такие:

1. Написание модулей для Drupal 6, Drupal 7

2. Исправление, изменение работы сайта

3. Исправление разработанных ранее модулей(работа с чужим кодом)

Сейчас есть такая задача(если кратко):

Есть сайты на drupal 6, которые работают с экспортом данных через API Яндекс.Услуг.

Автоматически экспортируется несколько типов материалов

Кроме того, материалы таких же типом можно добавлять самостоятельно.

Проблема в том, что материалы добавляются, но не отображаются на сайте, нужно это исправить.

Подробно все расскажу исполнителю.