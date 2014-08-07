Найти причину и устранить.

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Закрыт4 заявки262 просмотра

Есть цмс управляющая Флеш сайтом через xml. В одной из категорий вышло удалить записи, новые черех cms не добавляются. Надо устранить эту проблему.

11 лет назад
Snake-WM
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров