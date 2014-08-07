Перенести сайт на WordPress

  1. Биржа фриланса
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Закрыт8 заявок210 просмотров

Добрый день, имеется задача перенести с сохранением урл. структуры, мета описаний на WordPress сайт

maestro-show__ru - если выбранный исполнитель все сделает отлично, то дам ещё задание натянуть новый дизайн на этот сайт.

WordPress
11 лет назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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