Исправить проблему с Xmap на Джумле

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Завершен5 заявок164 просмотра

Всем добрый день.

Xmap 2.3.4 не хочет ставиться на Joomla 2.5.22 и выдает два сообщения:

Установка компонента: Функция базы данных сработала без ошибок

Ошибка при установке компонента

Нужно это пофиксить и поставить хмап.

Предлагайте свои цены и сроки.

Joomla
11 лет назад
glebovichu
43 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

RivaTY
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$10
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RivaTY
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад