http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/42313.html вот этот шаблон нужно доработать с учетом структуры http://mebstal.ru/ Визуально это получается увеличить меню на 4 пункта (горизонтальное), привести в порядок шапку, шаблон новостей, фотогаллереи я не нашел ...
Исправить проблему с Xmap на Джумле
Всем добрый день.
Xmap 2.3.4 не хочет ставиться на Joomla 2.5.22 и выдает два сообщения:
Установка компонента: Функция базы данных сработала без ошибок
Ошибка при установке компонента
Нужно это пофиксить и поставить хмап.
Предлагайте свои цены и сроки.
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