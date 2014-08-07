Title в joomla для категорий и материалов

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки161 просмотр

Необходимо предусмотреть возможности в ручную указывать title в материалах и категориях. Движок joomla 3

Joomla
11 лет назад
grog1988
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров