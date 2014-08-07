Корпоративный сайт на 1-С Битрикс

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок166 просмотров

Необходима настройка сайта на Битриксе.

Структура, 3 языка, 2 формы заказа услуг, новости, подключение внешних данных (API).

Необходима настройка CMS, дизайн и верстка предоставляются.

Подробное ТЗ смогу предоставить после общения.

11 лет назад
Dimitry_Pro
Прот 
44 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров