http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/42313.html вот этот шаблон нужно доработать с учетом структуры http://mebstal.ru/ Визуально это получается увеличить меню на 4 пункта (горизонтальное), привести в порядок шапку, шаблон новостей, фотогаллереи я не нашел ...
Корпоративный сайт на 1-С Битрикс
Необходима настройка сайта на Битриксе.
Структура, 3 языка, 2 формы заказа услуг, новости, подключение внешних данных (API).
Необходима настройка CMS, дизайн и верстка предоставляются.
Подробное ТЗ смогу предоставить после общения.
Заявки фрилансеров
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