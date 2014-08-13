Перенос сайта на WordPress

Необходимо перенести существующий небольшой сайт на WordPress с сохранением ЧПУ. Сейчас работает на другой CMS. На сайте всего 8 страниц, при переносе нужно будет создать ещё несколько пустых страниц, добавить возможность отправки заявки из модального окна и ещё по мелочи.

Требования к исполнителю:

Отличное знание WP, обязательно наличие примеров выполненных работ на WP.

От Вас примерная стоимость и сроки.

Более конкретное ТЗ исполнителю.