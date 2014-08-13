Перенос сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен14 заявок210 просмотров

Необходимо перенести существующий небольшой сайт на WordPress с сохранением ЧПУ. Сейчас работает на другой CMS. На сайте всего 8 страниц, при переносе нужно будет создать ещё несколько пустых страниц, добавить возможность отправки заявки из модального окна и ещё по мелочи.

Требования к исполнителю:

Отличное знание WP, обязательно наличие примеров выполненных работ на WP.

От Вас примерная стоимость и сроки.

Более конкретное ТЗ исполнителю.

WordPress
11 лет назад
rewind
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

boardsea
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Андрей выполнил работу на самом высоком уровне и раньше оговоренного срока. Обязательно продолжу сотрудничать дальше. Обращайтесь, рекомендую!
Конкретизировал ТЗ, предоставил все материалы к работе, постоянно находился на связи, вовремя произвёл оплату по заданию, всё это может характеризовать заказчика как человека ответственного, советую сотрудничать, очень понравилось работать с ним.

Заявки фрилансеров

boardsea
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад