День добрый уважаемые Фрилансеры, нужен человек который сможет помочь в следующем : Есть сайт на opencart движке и вывод товара у него отличается от дефолтного к примеру : http://bezlimit-mts.ru/numbers/ ...
Перенос сайта на WordPress
Необходимо перенести существующий небольшой сайт на WordPress с сохранением ЧПУ. Сейчас работает на другой CMS. На сайте всего 8 страниц, при переносе нужно будет создать ещё несколько пустых страниц, добавить возможность отправки заявки из модального окна и ещё по мелочи.
Требования к исполнителю:
Отличное знание WP, обязательно наличие примеров выполненных работ на WP.
От Вас примерная стоимость и сроки.
Более конкретное ТЗ исполнителю.
Выбранный исполнитель
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