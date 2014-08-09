Дублировать форму связи на другие страницы

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Завершен3 заявки167 просмотров

Нужно дублировать имеющуюся форму на главной странице сайта, только заменить текст кнопок. Сайт MODX

MODX
11 лет назад
Svetlana321
Светлана 
46 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$8
1 день
Благодарю Романа за проделанную работу! Довольна работой на все 100%!!! Выполнил все быстро, качественно!
Приятное общение, понятное ТЗ, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад