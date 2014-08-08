Необходимо разместить на WordPress Landing Page

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки184 просмотра

Шаблон предоставлю, доступ к хостингу тоже. Срок 1 день.

WordPress
11 лет назад
nik0lka
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
174 отзыва(-2)

Выбранный исполнитель

lewuk1983
Алексей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Быстро, с комментариями и по заданию. Спасибо
порядочный, приятный в общении человек. оплата сразу после выполнения. рекомендую.

Заявки фрилансеров

lewuk1983
Алексей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад