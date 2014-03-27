Дизайн и Разработка сайтов. Знание цмс Joomla/Wordpress.

Занимаюсь разработкой сайтов и дизайна:

- Photoshop, HTML5, CSS3, jQuery.

- Блочная / Табличная / Адаптивная вёрстка.

- Кроссбраузерность, Валидность.

- Верстаю из .PSD или html темы для Joomla/Wordpress.

Работаю по предоплате - 30-50% от бюджета на проект. Webmoney либо банковский перевод через приват банк

Начинаю работать только после выбора меня исполнителем в проекте и хоть минимальной предоплаты (после обсуждения деталей проекта и переговоров с заказчиком).

Наброски до выбора меня исполнителем не высылаю (любая работа должна оплачиваться).