lewuk1983

Алексей lewuk1983

 
40 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Дизайн и Разработка сайтов. Знание цмс Joomla/Wordpress.

Занимаюсь разработкой сайтов и дизайна:

- Photoshop, HTML5, CSS3, jQuery.

- Блочная / Табличная / Адаптивная вёрстка.

- Кроссбраузерность, Валидность.

- Верстаю из .PSD или html темы для Joomla/Wordpress.

Работаю по предоплате - 30-50% от бюджета на проект. Webmoney либо банковский перевод через приват банк

Начинаю работать только после выбора меня исполнителем в проекте и хоть минимальной предоплаты (после обсуждения деталей проекта и переговоров с заказчиком).

Наброски до выбора меня исполнителем не высылаю (любая работа должна оплачиваться).

WordPressHTMLJoomlajQueryPhotoshop
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
nik0lka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
174 отзыва(-2)
$10
10 баллов
9 лет назад
Необходимо разместить на WordPress Landing Page
Быстро, с комментариями и по заданию. Спасибо
порядочный, приятный в общении человек. оплата сразу после выполнения. рекомендую.
Ответный отзыв
stepanko
Степан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
9 баллов
9 лет назад
Верстка 1 страницы
Алексей справился с работой, сотрудничеством доволен. Из недочетов: не использует html5, но зато быстро учится и старается. Желаю успехов!
доволен работой. хорошо знает свое дело, приятный человек в общении, рекомендую
Ответный отзыв
kstein
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Добавление атрибутов к товарам в Opencart
Все выполнено в соответствии с техническим заданием.
порядочный заказчик, рекомендую. с оплатой задержек не было.
Ответный отзыв
cmyker
Олег 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
119 отзывов(-1)
$150
6 баллов
10 лет назад
Разработать информационный сайт на WP
Верстальщик профессиональный.
Очень понравилось работать с этим заказчиком. рекомендую.
Ответный отзыв
NatashaR
Наталья 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Создание продающей страницы по образцу
Работу выполнил качественно и в срок. Предложил более простое и экономичное решение задачи. В процессе выполнения выходил на связь и задавал уточняющие вопросы. Однозначно, буду работать еще. Рекомендую как ответственного и толкового исполнителя.
Очень понравилось сотрудничать, оплата во время, порядочность. рекомендую.
Ответный отзыв
HTML-верстка
6 отзывов
от $5
от 1 дня
#573