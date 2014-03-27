Дизайн и Разработка сайтов. Знание цмс Joomla/Wordpress.
Занимаюсь разработкой сайтов и дизайна:
- Photoshop, HTML5, CSS3, jQuery.
- Блочная / Табличная / Адаптивная вёрстка.
- Кроссбраузерность, Валидность.
- Верстаю из .PSD или html темы для Joomla/Wordpress.
Работаю по предоплате - 30-50% от бюджета на проект. Webmoney либо банковский перевод через приват банк
Начинаю работать только после выбора меня исполнителем в проекте и хоть минимальной предоплаты (после обсуждения деталей проекта и переговоров с заказчиком).
Наброски до выбора меня исполнителем не высылаю (любая работа должна оплачиваться).
Портфолио
- Адаптивная верстка лендинга260 просмотров
- Сайт на цмс вордпресс246 просмотров
- Верстка и установка страницы на вордпресс224 просмотра
- Верстка главной страницы estafiesta232 просмотра
- Верстка страницы о нас для сайта couponbum.ru225 просмотров
- Дизайн+cms wordpress219 просмотров
- Натянуть на wordpress190 просмотров
- Дизайн и верстка для сайта187 просмотров
- Компания "ИМПЕРИЯ ПИЦЦЫ"241 просмотр
- Magazin.ru208 просмотров
- Планшет Ainol Novo 7 Venus195 просмотров
- Olvi195 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Быстро, с комментариями и по заданию. Спасибо
Ответный отзыв
порядочный, приятный в общении человек. оплата сразу после выполнения. рекомендую.
$30
9 баллов
9 лет назад
Алексей справился с работой, сотрудничеством доволен. Из недочетов: не использует html5, но зато быстро учится и старается. Желаю успехов!
Ответный отзыв
доволен работой. хорошо знает свое дело, приятный человек в общении, рекомендую
$3
10 баллов
10 лет назад
Все выполнено в соответствии с техническим заданием.
Ответный отзыв
порядочный заказчик, рекомендую. с оплатой задержек не было.
$150
6 баллов
10 лет назад
Верстальщик профессиональный.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с этим заказчиком. рекомендую.
$100
10 баллов
10 лет назад
Работу выполнил качественно и в срок. Предложил более простое и экономичное решение задачи. В процессе выполнения выходил на связь и задавал уточняющие вопросы. Однозначно, буду работать еще. Рекомендую как ответственного и толкового исполнителя.
Ответный отзыв
Очень понравилось сотрудничать, оплата во время, порядочность. рекомендую.
HTML-верстка
6 отзывов
от $5
от 1 дня
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