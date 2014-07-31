Верстка 1 страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок210 просмотров

Доброго времени,

нужно сверстать 1 стр на сайт купонбум (адрес в файле)

html структура верхнего меню должна быть как сейчас на сайте ( about_html )

И да, можно с сайта также взять изображения( css ) - чтоб заново не резать с псд.

CSSHTML
11 лет назад
stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

lewuk1983
Алексей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$30
3 дня
Алексей справился с работой, сотрудничеством доволен. Из недочетов: не использует html5, но зато быстро учится и старается. Желаю успехов!
доволен работой. хорошо знает свое дело, приятный человек в общении, рекомендую

Заявки фрилансеров

lewuk1983
Алексей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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