Верстка landing page

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки195 просмотров

Нужно заверстать дизайн Lp.

LP для агентства недвижимости.

В итоге должно быть:

Шаблон для программы WYSIWYG Web Builder

файл с расширением .wbs

11 лет назад
Margo74
36 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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