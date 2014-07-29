Требуется верстальщик для одностраничника (лэндинга) на долгосрочное сотрудничество. Высылайте ваши расценки и сроки на исполнение. Благодарю всех за оставленные заявки!!! Больше заявки не принимаю. ...
Вёрстка одностраничника
Нужно сверстать одностраничный интернет-магазин...
ТЗ и PSD отправлю в личку...
Ваши цены и сроки
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