Верстка e-mail письма

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок154 просмотра

Необходимо сверстать письмо для e-mail рассылки . От вас дизайн, оригинальный, творческий подход, быстрые сроки. От нас своевременная оплата, текстовка в файле word, картинки.

11 лет назад
marikis90
Мария 
34 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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