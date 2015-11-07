Необходимо сверстать письмо для e-mail рассылки . От вас дизайн, оригинальный, творческий подход, быстрые сроки. От нас своевременная оплата, текстовка в файле word, картинки.
Сверстать и установить дизайн на Wordpress
Приветствую,
1. нужно сверстать дизайн сайта из PSD
2. установить на вордпресс
3. подключить галереи на странице объекта
4. сделать вывод новостей в футере
5. карусель с отзывами на главной (и то и другое будет заполняться администратором сайта)
6. форму отправки сообщения в контактах.
Пункт меню "объекты" имеет 2 выпадающих подпункта "строящиеся" и "завершенные".
Страницы:
-главная;
-список объектов;
-объект;
-партнеры;
-контакты;
-остальные типовые текстовые.
джипеги в приложении.
Прошу указать когда сможете приступить и завершить. И конечно стоимость.
Выбранный исполнитель
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