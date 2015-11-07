Сверстать и установить дизайн на Wordpress

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок268 просмотров

Приветствую,

1. нужно сверстать дизайн сайта из PSD

2. установить на вордпресс

3. подключить галереи на странице объекта

4. сделать вывод новостей в футере

5. карусель с отзывами на главной (и то и другое будет заполняться администратором сайта)

6. форму отправки сообщения в контактах.

Пункт меню "объекты" имеет 2 выпадающих подпункта "строящиеся" и "завершенные".

Страницы:

-главная;

-список объектов;

-объект;

-партнеры;

-контакты;

-остальные типовые текстовые.

джипеги в приложении.

Прошу указать когда сможете приступить и завершить. И конечно стоимость.

WordPress
11 лет назад
bloginalex
Александр 
52 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

MihaOo
Михаил 
33 года
18 лет в сервисе
Был
25 дней назад
11 лет назад
$150
5 дней
Отличная работа, выполнено своевременно и согласно тз. С удовольствием продолжу сотрудничество с Михаилом. Рекомендую
Спасибо за предоставленную работу, буду рад поработать еще!

Заявки фрилансеров

MihaOo
Михаил 
33 года
18 лет в сервисе
Был
25 дней назад
11 лет назад

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