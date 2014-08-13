http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/42313.html вот этот шаблон нужно доработать с учетом структуры http://mebstal.ru/ Визуально это получается увеличить меню на 4 пункта (горизонтальное), привести в порядок шапку, шаблон новостей, фотогаллереи я не нашел ...
Доработки на Prestashop
От вас цена + сроки
сайт abulka2.ru (тестовый домен)
1. не работает поиск по сайту.
2. Убрать дублирующую кнопку "Потвердить заказ" "Выбор другой оплаты" (текст чтобы можно было заменить, текст типа "Спасибо за ваш заказ, наши менеджеры свяжутся с вами...") - http://take.ms/WGnQD (дополнительное подтверждение не нужно)
4. Перелинковка на смежные товары ( в карточках) (одна карточка до и одна после)
5. Увеличить размер шрифта левого меню
6. Заказ, который приходит на почту, чтобы выводился именно в форме по шаблону ( с восклиц знаками, без таблицы, чтоб удобно было копировать и тд) - пример пришлю
8. Доставка курьером в рабочее время с 12 до 18
Доставка курьером в вечернее время с 18 до 23 Доставка курьером в вечернее время с 18 до 23
Срочная доставка по МОСКВЕ
В этих трех пунктах, чтобы было поле "ближайшая станция метро" ( текстовое поле необязательное! )
9. Обрезает ФИО в фамилиях http://take.ms/hHTyJ
10. Дополнительно продублировать всю инфу в доп окне диалоговом в заказе в админке ( полную информацию продублировать о заказе - вместе с телефоном)
"Заказ клиента"
11. Черным цветом меню снизу
12. Рамки на главной черные border - убрать вокруг категорий
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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