Перенести готовый сайт на Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка127 просмотров

Нужно перенести готовый сайт на Wordpress. Дизайн, контент и верстку оставить один в один.

Сайт - простой каталог.

Ссылку готов предоставить в ЛС.

Требуются люди с реальным опытом работы на Wordpress.

Оплата через безопасную сделку.

Присылайте примеры проектов на wordpress.

WordPress
11 лет назад
trendbender
Дмитрий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров