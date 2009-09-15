trendbender

Дмитрий Дмитриев trendbender

 
40 летРоссия/Калининград
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
SEO, Web 2.0, C#, ASP.NET, PHP, MS SQL Server 2000/2005/2008, MySql 4.1/5.0

SEO

Web 2.0

C#, ASP.NET 3.5, MS SQL Server 2000/2005/2008

PHP, MySql 4.1/5.0

Сайты, которые мы сделали: www.tanchoo.ru, www.lazurit.com, www.yuniton.ru, www.rategate.ru, www.progblog.ru и много-много других :)

PHPMySQL

  • Перенести готовый сайт на Wordpress

    $100

    Нужно перенести готовый сайт на Wordpress. Дизайн, контент и верстку оставить один в один. Сайт - простой каталог. Ссылку готов предоставить в ЛС. Требуются люди с реальным опытом работы на Wordpress. Оплата через безопасную сделку. Присылайте примеры проектов на wordpress.

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка простого мобильного приложения

    Нужно разработать простое мобильное приложение Варианты реализаций: iOS, Android ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1IhCTNLfJ_rmlqu744r-1HO3e85dyJ06zFWd0mcof3ZA/edit#heading=h.7jt7t3on6wtv Необходимо от вас: 1. Оценить сроки и ориентировочную стоимость разработки 2. Привести ссылки и примеры разработанных вами мобильных приложений. P.S. Пожалуйста пишите мне только через сайт, желательно чтобы требуемая ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разместить на 150 сайтах карточку компании

    Необходимо по предоставленному списку сайтов зарегистрироваться и разместить карточку компании. Оплата за каждое размещение. Описание https://docs.google.com/document/d/1kCW7pyq1_8ftWpM8FWfVqZL57h9lBNQ1zG_vtSlPc_Q/edit#heading=h.ygiqnzjxt15r

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать статью

    $50

    Необходимо написать человеческую статью, оптимизированную под ключевые слова: наушники монстер купить оптом Наушники Monster Beats купить оптом Наушники Monster Beats купить опт наушники монстер купить опт наушники Monster купить оптом наушники Monster купить опт monster beats купить оптом monster beats купить опт beats ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется сверстать сайт на основе темы Wordpress

    $50

    Есть купленная тема под Wordpress - http://themeforest.net/item/avada-responsive-multipurpose-theme/full_screen_preview/2833226. Необходимо сверстать под неё главную страницу сайта. Контент и разметка всех блоков (с примерами) уже продумана и написана в подробном ТЗ. Чего нет в теме: форм с красивыми кнопками - их ...

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн одностраничника

    $100

    Upd. Описание и требования обновлены. Задача -- Сделать простой и красивый универсальный одностраничник Описание -- Есть очень подробное ТЗ: какие брать иконки, написаны и собраны все тексты, всё уже разбито на блоки и выстроено в последовательность, ничего придумывать не нужно. Нужно ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Молодой стартап ищет внимательного веб-девелопера

    Молодой стартап ищет внимательного веб-девелопера который пишет на C# и Javascript, использует MVC. Вы ---- – Любите программировать, экспериментировать и получаете от этого удовольствие – Разрабатываете свои хобби-проекты, а не тупо программите на дяденьку – Съели собаку на проектировании архитектуры ...

    Javascript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод диеты Аткинса

    $50

    Необходим грамотный и качественный перевод диеты с английского языка. Текст должен быть хорошо читаем, понятен, с сохранением всей оригинальной верстки. Исполнителю желательно иметь подобные переводы для оценки качества. http://www.diet.com/store/facts/atkins-diet.

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется внутренняя оптимизация сайта (new)

    $100

    Есть сайт - www.letitbook.ru Требуется: 1. Составить семантическое ядро запросов 2. Оптимизировать страницы : главную, категорий, поста (подготовить список изменений, html-описаний) Кто готов взяться? Сколько будет стоить? Примеры работ обязательны P.S. Если есть какие-либо предложения - пишите Читайте внимательно задание!

    HTML
    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта аудиокниг

    $50

    Требуется создать дизайн сайта аудиокниг. Логотип, фавикон, общий цветовой стиль, шрифт отступы. Сайт, которому требуется создать дизайн - http://stereo-book.ru/. Хороший пример подобного сайта - http://letitbook.ru/ Прошу показывать портфолио, указывать цену и срок. Все предложения писать через ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвинуть сайт в ТОП 10

    Продвинуть сайт в ТОП 10 Яндекса, Гугл. ключевики: авиабилеты купить авиабилет купить авиабилеты авиабилеты купить авиабилеты онлайн электронные авиабилеты купить авиабилеты онлайн купить авиабилеты через интернет электронный авиабилет купить 1. Интересует цена: в топ 10/3 Яндекс, Гугл и сроки. Указывайте бюджет, лучше по запросам, но можно ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обзорная статья книжной серии S.T.A.L.K.E.R

    1. Требуется большая обзорная статья с анализом на тему возникновения книжной серии S.T.A.L.K.E.R. От фильма до компьютерной игры и книг различных авторов. 2. Рассказ должен быть живой и интересный, побуждающий к обсуждению, создающий некую загадочность ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать новость про рэп-группу

    Требуется написать новость на рэп-портале о группе "Взгляд из Курако" г. Новокузнецк. http://www.rap.ru/forum/showthread.php?t=37704 http://vkontakte.ru/club13273117 Цены, примеры, желателен подобный опыт. Интересует постоянное сотрудничество. Также интересуют новости по данной тематике - русский рэп. Update. Напишите пару предложений в личку, для примера. Интересует интересный ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наращивание ссылочной массы

    Интересует наращивание ссылочной массы. Постинг в профили сайтов (с высоким ТИЦ, написание комментариев для индексации, есть список сайтов), осмысленные коментарии в dofollow-блоги (есть список блогов). Все домены - второго уровня. Интересует качественное размещение ссылок. Домены второго ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо поправить и доделать вёрстку

    Есть партнерский магазин маек, к нему есть верстка, частично она вставлена - http://webmayka.ru/, но не совсем верно. Необходимо доверстать внутренние страницы, вставить шапку с корзиной на главную страницу, доделать внутренюю страницу с товаром - изменить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Разместить на 150 сайтах карточку компании
Дмитрий, спасибо! Точное ТЗ, мгновенная оплата. Минимум времени на согласования. С Вами приятно работать. Обращайтесь.
Работа сделана в течение нескольких часов, в этот же день, что очень порадовало. Также в течении работы вносилось несколько правок с моей стороны и они были все учтены в процессе работы. Рекомендую работу с Алекс!
Ответный отзыв
Cini4kin
Дмитрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Написать статью
Отличный заказчик. Четкая задача, своевременная оплата.
Всё быстро и в срок.
Ответный отзыв
aabazh
Вадим 
65 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
$5
10 баллов
12 лет назад
Требуется перевод видео с ютуба
Делал для Дмитрия перевод. Очень хорошо с ним работать - все вопросы решаются быстро, янсно, четко. Рекомендую всем.
Договорились, всё было переведено в срок. Исполнитель изучал тематические интернет ресурсы, делал уточнения для более качественного перевода, что порадовало. Спасибо!
Ответный отзыв
olgakerakh
Ольга 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
1 отзыв
$10
10 баллов
13 лет назад
Ручное комментирование блогов
С Дмитрием – приятно работать. Во-первых, проявил себя, как вежливый, адекватный человек. Во-вторых, подробно и четко дал задание. Описал нюансы. Всегда был на связи. И в-третьих, сразу оплатил работу. Для меня, как новичка на weblancer, это был хороший старт, и я надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ольга проделала много работы в указанный срок, будем работать и дальше.
Ответный отзыв
pk2002
Павел 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$16
10 баллов
14 лет назад
Парсинг сайта стихов
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству. Четко поставленное задание, своевременная оплата, вобщем все на высшем уровне
Павел показал себя грамотным разработчиком. Сделал все в назначенный срок, помогал при возникновении проблем. Рекомендую, буду и дальше с ним работать. С уважением Дмитрий Дмитриев
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