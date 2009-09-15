trendbender

Нужно перенести готовый сайт на Wordpress. Дизайн, контент и верстку оставить один в один. Сайт - простой каталог. Ссылку готов предоставить в ЛС. Требуются люди с реальным опытом работы на Wordpress. Оплата через безопасную сделку. Присылайте примеры проектов на wordpress.
SEO
Web 2.0
C#, ASP.NET 3.5, MS SQL Server 2000/2005/2008
PHP, MySql 4.1/5.0
Сайты, которые мы сделали: www.tanchoo.ru, www.lazurit.com, www.yuniton.ru, www.rategate.ru, www.progblog.ru и много-много других :)
- $100Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Задача: есть данные в виде csv экспорта. Необходимо каждые 10 мин проверять что они обновились и обновленные данные брать и записывать в таблицу google spreadsheet.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Задача: есть данные в виде csv экспорта. Необходимо каждые 10 мин проверять что они обновились и обновленные данные брать и записывать в таблицу google spreadsheet.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно разработать простое мобильное приложение Варианты реализаций: iOS, Android ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1IhCTNLfJ_rmlqu744r-1HO3e85dyJ06zFWd0mcof3ZA/edit#heading=h.7jt7t3on6wtv Необходимо от вас: 1. Оценить сроки и ориентировочную стоимость разработки 2. Привести ссылки и примеры разработанных вами мобильных приложений. P.S. Пожалуйста пишите мне только через сайт, желательно чтобы требуемая ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо по предоставленному списку сайтов зарегистрироваться и разместить карточку компании. Оплата за каждое размещение. Описание https://docs.google.com/document/d/1kCW7pyq1_8ftWpM8FWfVqZL57h9lBNQ1zG_vtSlPc_Q/edit#heading=h.ygiqnzjxt15rСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Необходимо написать человеческую статью, оптимизированную под ключевые слова: наушники монстер купить оптом Наушники Monster Beats купить оптом Наушники Monster Beats купить опт наушники монстер купить опт наушники Monster купить оптом наушники Monster купить опт monster beats купить оптом monster beats купить опт beats ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Есть купленная тема под Wordpress - http://themeforest.net/item/avada-responsive-multipurpose-theme/full_screen_preview/2833226. Необходимо сверстать под неё главную страницу сайта. Контент и разметка всех блоков (с примерами) уже продумана и написана в подробном ТЗ. Чего нет в теме: форм с красивыми кнопками - их ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Upd. Описание и требования обновлены. Задача -- Сделать простой и красивый универсальный одностраничник Описание -- Есть очень подробное ТЗ: какие брать иконки, написаны и собраны все тексты, всё уже разбито на блоки и выстроено в последовательность, ничего придумывать не нужно. Нужно ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт10 лет назад
Молодой стартап ищет внимательного веб-девелопера который пишет на C# и Javascript, использует MVC. Вы ---- – Любите программировать, экспериментировать и получаете от этого удовольствие – Разрабатываете свои хобби-проекты, а не тупо программите на дяденьку – Съели собаку на проектировании архитектуры ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходим грамотный и качественный перевод диеты с английского языка. Текст должен быть хорошо читаем, понятен, с сохранением всей оригинальной верстки. Исполнителю желательно иметь подобные переводы для оценки качества. http://www.diet.com/store/facts/atkins-diet.Переводы1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Есть видео с субтитрами о том, как читать рэп: http://www.youtube.com/watch?v=Btmy0xqp7oE Оцените, сколько будет стоить перевод одного такого видео.Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Есть сайт - www.letitbook.ru Требуется: 1. Составить семантическое ядро запросов 2. Оптимизировать страницы : главную, категорий, поста (подготовить список изменений, html-описаний) Кто готов взяться? Сколько будет стоить? Примеры работ обязательны P.S. Если есть какие-либо предложения - пишите Читайте внимательно задание!Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется создать дизайн сайта аудиокниг. Логотип, фавикон, общий цветовой стиль, шрифт отступы. Сайт, которому требуется создать дизайн - http://stereo-book.ru/. Хороший пример подобного сайта - http://letitbook.ru/ Прошу показывать портфолио, указывать цену и срок. Все предложения писать через ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
Продвинуть сайт в ТОП 10 Яндекса, Гугл. ключевики: авиабилеты купить авиабилет купить авиабилеты авиабилеты купить авиабилеты онлайн электронные авиабилеты купить авиабилеты онлайн купить авиабилеты через интернет электронный авиабилет купить 1. Интересует цена: в топ 10/3 Яндекс, Гугл и сроки. Указывайте бюджет, лучше по запросам, но можно ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть список блогов. 100-200 ссылок. нужно их прокомментировать ручками и по теме. 2 рубля за комментарий.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
1. Требуется большая обзорная статья с анализом на тему возникновения книжной серии S.T.A.L.K.E.R. От фильма до компьютерной игры и книг различных авторов. 2. Рассказ должен быть живой и интересный, побуждающий к обсуждению, создающий некую загадочность ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется написать новость на рэп-портале о группе "Взгляд из Курако" г. Новокузнецк. http://www.rap.ru/forum/showthread.php?t=37704 http://vkontakte.ru/club13273117 Цены, примеры, желателен подобный опыт. Интересует постоянное сотрудничество. Также интересуют новости по данной тематике - русский рэп. Update. Напишите пару предложений в личку, для примера. Интересует интересный ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Интересует наращивание ссылочной массы. Постинг в профили сайтов (с высоким ТИЦ, написание комментариев для индексации, есть список сайтов), осмысленные коментарии в dofollow-блоги (есть список блогов). Все домены - второго уровня. Интересует качественное размещение ссылок. Домены второго ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $15
Необходимо спарсить контент с сайта http://www.stihi-rus.ru/. БД - SQL Server. Нужен только контент. Формат таблиц Author AuthorId bigint DisplayName nvarchar(255) Content ContentId bigint AuthorId bigint Title nvarchar(255) Html nvarchar(MAX)Веб-программирование2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Есть партнерский магазин маек, к нему есть верстка, частично она вставлена - http://webmayka.ru/, но не совсем верно. Необходимо доверстать внутренние страницы, вставить шапку с корзиной на главную страницу, доделать внутренюю страницу с товаром - изменить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад