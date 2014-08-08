Расширение функционала сайта

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок182 просмотра

Краткое ТЗ в приложении. Кто не готов вникать в проект просьба не тратить время! Спасибо!

11 лет назад
UrPoPoV
Юрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров