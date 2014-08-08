Необходимо увеличить ширину фиксированного шаблона сайта на wordpress. Шаблон из 2х колонок, 1ю колонку уменьшить до 250px по ширине, 2ю увеличить до 280px Доступ к сайту предоставлю исполнителю
Расширение функционала сайта
Краткое ТЗ в приложении. Кто не готов вникать в проект просьба не тратить время! Спасибо!
Заявки фрилансеров
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