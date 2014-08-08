Натяжка на ModX Shopkeeper

Натянуть 4 сверстаные страници (главная, каталог, товар и оформление заказа), функционально все стандартно ( покупка, фильтор товаров, доставка по городу или самовывоз, оплата наличными). Магазин авто масел, фильтров...

Верстку сбросем исполнителю.

С Вас сроки и цена.

Код будем проверять, не примем пока все не будет на отлично.

Сроки сжатые!!!