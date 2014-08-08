Натяжка на ModX Shopkeeper

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок164 просмотра

Натянуть 4 сверстаные страници (главная, каталог, товар и оформление заказа), функционально все стандартно ( покупка, фильтор товаров, доставка по городу или самовывоз, оплата наличными). Магазин авто масел, фильтров...

Верстку сбросем исполнителю.

С Вас сроки и цена.

Код будем проверять, не примем пока все не будет на отлично.

Сроки сжатые!!!

MODX
11 лет назад
php-org
35 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Правка шаблона wordpress

    Необходимо увеличить ширину фиксированного шаблона сайта на wordpress. Шаблон из 2х колонок, 1ю колонку уменьшить до 250px по ширине, 2ю увеличить до 280px Доступ к сайту предоставлю исполнителю

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Bitrix + МойСклад +доработка

    $1000

    Приветствую! В первую очередь нужно интегрировать МойСклад (http://wiki.moysklad.ru/wiki/Интеграция_с_интернет-магазинами) с чистым пустым (натянут Аспро-Интернет-магазин) сайтом на битриксе (Бизнес) В базе МойСклад около 1000 наименований товаров, нужные поля заполнены. Необходимо, чтоб ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен программист wordpress

    На сайте вордпресс нужно сделать такой функционал: - регистрация простая (Спрашивается только email и пароль). Так же регистрация через соц. сети должна быть. - зарегистрированный пользователь может добавлять статьи и ставить оценку другим ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правки на Opencart

    $5

    Здравствуйте. какой-то глюк произошел и не могу заменять слайды. Просьба поменять и показать, как это делается. А так же вместо окошка твиттера на главной странице поставить инстаграм.

    Opencart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перенос сайта на WordPress

    Необходимо перенести существующий небольшой сайт на WordPress с сохранением ЧПУ. Сейчас работает на другой CMS. На сайте всего 8 страниц, при переносе нужно будет создать ещё несколько пустых страниц, добавить возможность отправки заявки из модального ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад