Верстка блога на wordpress - СРОЧНО

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Закрыт8 заявок273 просмотра

Сделать нужно до понедельника.

Необходимо сверстать дизайн блога и натянуть его на wordpress 3.9.1

Исходники в приложении

Уточненное ТЗ - https://docs.google.com/a/completo.ru/document/d/1BYm2NjfCea2PPm3s145a3pDUMg44qkSyfEmYOCBP8Ok/edit

WordPress
11 лет назад
tsvetkovR
Цветков 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров