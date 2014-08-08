Перенести сайт на СМS и обновить

1. Перенос HTML сайта www.blestit.ru на CMS, желательно Joomla, с переносом текущих адресов страниц, вы заполните главную и для образца еще какую-нибудь страницу.

2. На сайте добавить форму обратной связи, по образцу: http://riitm.ru/?page=order , кнопку для нее разместить справа в шапке, под кнопкой прайс-лист, на таком же расстоянии что и контакты.

В графе калькулятор заказа сделать возможным нажав на активную надпись - расчитать стоимость и добавить, ты переходишь на страницу калькулятора заказа, заполнив отправляешь ее перейдя на кнопку отправить заказ. Она отображается под графой калькулятор заказа - расчет стоимости уборки добавлен, справа от надписи крестик или надпись чтоб удалить.

3. Сделать активную надпись-кнопку КАЛЬКУЛЯТОР ЗАКАЗА, ну и сам калькулятор, с графами выбора услуг и ввода кол-ва, и дальнейшего расчета, брать для расчета суммы взятые из отдельного файла, который можно будет понятно отредактировать, в конце он должен показывать рассчитанную сумму услуг, с возможностью отправки бланка расчета себе на почту, шапка у бланка должна быть с реквизитами компании или отправки заказа, т.е. происходит переход на форму заказа с сохранение введеной информации на калькуляторе заказа, показывая под графой калькулятор заказа что она добавлена.

4. В контактах сделать по этому образцу: http://riitm.ru/?page=kontakty , только карту разместить справа от текста, карта активная .

5. Убрать рекламу скидки с верхней шапки, где надпись скидка 15%.

6. При переходе с формы заказа на кальтулятор и наоборот чтоб введенные данные сохранялись.

7. Добавить код счетчика яндекса.