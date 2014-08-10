Настроить сайт на Joomla 3.3

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок159 просмотров

Изменить назначение пунктов меню, по возможности перенести элементы внешнего вида из компонентов в шаблон.

Главное настроить нужный функционал. Дизайн не важно.

Joomla
11 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

homep4uk
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Рекомендую. Блестяще справился с проектом. Я приятно удивлен. Все сделано очень быстро.
Отличный заказчик - четко поставил задачу, ответил на все вопросы, сразу оплатил. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

homep4uk
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад