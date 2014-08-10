Есть сайт amitechточкаspbточкаru - его нужно перенести на wordpress полностью со всем содержимым и функционалом, немного изменить футер. Интересует стоимость/сроки.
Ищу помощника (с оплатой работы) PHP, WP
Здравствуйте.
ВНИМАНИЕ: Вакансия будет интересна начинающим веб-разработчикам и энтузиастам веб-программирования.
В связи с растущим объемом работы, а также наличием в пуле проектов ряда некоммерческих разработок (стартапы, волонтерские инициативы и т.п.) приму на практику подмастерье.
Схема работы:
1) Работаем сразу профессионально:
ставлю задачу так, как это будет делать реальный заказчик
работу принимаю в соответствии с техтребованиями высокого уровня качества веб-индустрии
взаимодействуем по графику, максимально приближенному к рабочему
2) Требования к кандидатам:
прилежность (если дано задание прочитать от "сих до сих", то надо прочитать и понять - без развития навыка самообразования в IT нет перспектив)
финансовая независимость (для вас это не работа, а бесплатная практика и обучение, поэтому если нечем оплачивать квартиру/алименты/институт и нужны деньги - это предложение не для вас)
дисциплинированность (если пунктуальность и ответственность ваши слабые стороны - вы мне не подойдете)
3) Мои обязательства и квалификация
Я специализируюсь на управлении проектами, сделал хорошую карьеру (рост до техдиректора, потом исполнительного директора digital рекламного агентства в топ5 рекламном холдинге России), также владею рядом технических специальностей (в том числе front-end разработка).
Мои обязательства в том, чтобы учить, направлять и впоследствии подключить к реальному заработку и при желании создании карьеры в Веб.
Если есть общие вопросы и вопросы частного характера - пожалуйста, пишите в ЛС (в том числе ссылки на выполненные работы/первые шаги и свое краткое резюме)
Работа будет оплачиваться по рыночным ценам, в зависимости от ваших навыков и уровня.
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