Доработка магазина на webasyst.

Есть работающий магазин на webasyst версия 281 (Shop-Script).

Задача:

1) Переделать дизайн под разные разрешения и под смартфоны.

2) Вставить в редакторе возможность при добавлении фотографий в карточки

товаров возможность прописать описание в теги и , для оптимизации в поисковых системах. </p><p>Оплата webmoney в рублях. Присылайте ваши предложения по цене и срокам.</p>