Доработка магазина на webasyst.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки153 просмотра

Есть работающий магазин на webasyst версия 281 (Shop-Script).

Задача:

1) Переделать дизайн под разные разрешения и под смартфоны.

2) Вставить в редакторе возможность при добавлении фотографий в карточки

товаров возможность прописать описание в теги и , для оптимизации в поисковых системах. </p><p>Оплата webmoney в рублях. Присылайте ваши предложения по цене и срокам.</p>

Webasyst
11 лет назад
alexxsh
53 года
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров